১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং এর অধীনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহে ৪টি পদে ১৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই মৌলভীবাজার জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই মৌলভীবাজার জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার

বয়স: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ৭ জানুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

