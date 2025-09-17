শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আজও ট্রাইব্যুনালে নাহিদ
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আজও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এসেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষী দিতে আসেন তিনি। এর আগে মঙ্গলবারও তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালে এসেছিলেন।
তবে এর আগে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের জেরা শেষ না হওয়ায় মঙ্গলবার তার সাক্ষ্যগ্রহণ হয়নি। বুধবার মাহমুদুর রহমানের জেরা শেষ হয়েছে। তাই এদিন দুপুরে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সমন্বয়ক এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শেখ হাসিনার পতনে এক দফার ঘোষণ দেন তিনি। এর পর ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা।
এর আগে শেখ হাসিনাসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলায় ১৭তম দিনের মতো রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে চলছে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপক্ষের ৪৬তম সাক্ষী হিসেবে এই মামলায় দ্বিতীয় দিনের জবানবন্দি শেষে মাহমুদুর রহমানকে জেরা করা শুরু হয়। সাক্ষ্যগ্রহণের নির্ধারিত দিনে পুলিশের সাবেক আইজিপি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।
গত সোমবার ট্রাইব্যুনাল-১-এ প্রথম দিনের মতো জবানবন্দি দেন মাহমুদুর রহমান। পরদিন মঙ্গলবার অবশিষ্ট জবানবন্দি দেন। এরপর তার জেরা শুরু করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী। বুধবার জেরা শেষ হয়।
এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর ১৫তম দিনে মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল মাহমুদুর রহমান ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের। কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তারা সেদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।
তারও আগে ৯ সেপ্টেম্বর ১৪তম দিনে ছয়জনের সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপক্ষের ৪৫তম সাক্ষী হিসেবে সিআইডি ঢাকার ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে কর্মরত সাব ইন্সপেক্টর মো. শাহেদ জোবায়ের লরেন্স তার জবানবন্দি পেশ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৩তম দিনে তিনজনের সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে গত ২ সেপ্টেম্বর ৩৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন এ মামলার আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তার জেরা শেষ হয় ৪ সেপ্টেম্বর।
