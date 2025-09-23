সাবেক মেয়র আতিকসহ ২১ জনের বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন ২২ অক্টোবর

সাবেক মেয়র আতিকসহ ২১ জনের বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন ২২ অক্টোবর
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ডিএনসিসির সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ ২১ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে আরও এক মাস সময় মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তদন্তের বিষয়ে আগামী ২২ অক্টোবর অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে বলেছেন আদালত।
রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
রাষ্ট্রপক্ষে আজ শুনানি করেন প্রসিকিউটর মো. আবদুল্লাহ আল নোমান। তিনি এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও সময় চান। পরে আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী শুনানির জন্য নতুন এ দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল।
উত্তরায় গণহত্যার এ মামলায় মোট আসামি ২১ জন। এর মধ্যে মেয়র আতিকসহ ১০ জন গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন। তাদের আটজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে একজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রসিকিউশন।
আজ সকালে মামলায় ৯ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন— উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. শাহিনুর মিয়া, উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. বশির উদ্দিন, ঢাকা মহানগর উত্তরের ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোয়ার ইসলাম চৌধুরী, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন।
এর আগে ২০ জুলাই দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ২৩ সেপ্টেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল। তারই ধারাবাহিকতায় আজ শুনানি হয়েছে।
এ বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর সাংবাদিকদের জানান, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে উত্তরা এলাকায় দুই শতাধিক ছাত্র-জনতাকে হত্যার ঘটনায় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি আতিকুল ইসলামসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।
এফএইচ/এমএএইচ/এমএস