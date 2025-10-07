  2. আইন-আদালত

দেশের সব আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা নিয়মিত হালনাগাদের নির্দেশ

প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
হাইকোর্ট। ফাইল ছবি

অনলাইন কার্যতালিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হলেও দেশের জেলা আদালতগুলোতে তা প্রতিদিন হালনাগাদ হচ্ছে না। এমন প্রেক্ষাপটে বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও বিচারিক সেবা সহজ করার লক্ষ্যে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম (কার্যতালিকা ব্যবস্থা) নিয়মিত হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নির্দেশনায় জারি হওয়া সার্কুলার প্রকাশ করা হয়েছে। সার্কুলারে সই করেছেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী।

সার্কুলারের ভাষ্য, সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের নজরে এসেছে, অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম পরিপূর্ণভাবে তৈরি করা হলেও দেশের জেলা আদালতগুলোতে কার্যতালিকার তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, বিচারপ্রার্থীদের মামলার তথ্য জানতে আদালতে আসতে হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতারা বিচার বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য পেতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাই বিচারপ্রার্থীদের কাছে ডিজিটালাইজেশনের সুফল পৌঁছে দিতে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করা একান্ত আবশ্যক।

সার্কুলারে বলা হয়, আরও নজরে এসেছে, বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও বিচারিক সেবা সহজীকরণের জন্য দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট নিয়মিত হালনাগাদের জন্য নির্দেশনা জারি হলেও তা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হলো যাতে সিস্টেম নিয়মিত ও যথাযথভাবে হালনাগাদ করা হয়।

