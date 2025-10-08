টিএফআই সেলে গুম: হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের অভিযোগ
বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের ব্যক্তিদের গুম করে র্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশনের (টিএফআই) গোপন সেলে বন্দি রেখে নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন টিম থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ অভিযোগটি জমা দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী মানোয়ার হোসেন (এম এইচ) তামিম। তিনি বলেন, আসামি শেখ হাসিনা ও তারেক সিদ্দিকীসহ ১৭ জন, অভিযোগ ৫ টি।
আয়নাঘরে গুমের আলোচিত ঘটনাগুলোর তদন্ত শেষ হয়েছে। আনুষ্ঠানিক মামলা হচ্ছে তিনটি।
