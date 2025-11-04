সাবেক আইনমন্ত্রীর ‘বান্ধবীর’ আয়কর নথি সিআইডিকে দেওয়ার নির্দেশ

সাবেক আইনমন্ত্রীর ‘বান্ধবীর’ আয়কর নথি সিআইডিকে দেওয়ার নির্দেশ
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) আইনজীবী তৌফিকা আফতাব ওরফে তৌফিকা করিমের আয়কর বিবরণীর কপি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
সিআইডি আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকার কর অঞ্চল-৮-কে এ আদেশ দেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ।
এই দিন সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের উপপরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান তার আয়কর বিবরণী ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র চেয়ে আবেদন করেন। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুল হক দিদার। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
আবেদনে বলা হয়, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ‘বান্ধবী’ ও সাবেক পিএস তৌফিকা করিম মন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে আদালতে আসামিদের জামিন, নিয়োগ বাণিজ্য ও বদলির তদবিরসহ নানা অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল অর্থ অর্জন করেছেন। ওই অর্থ দিয়ে তিনি ফ্ল্যাট, গাড়ি ও জমি ক্রয় করেছেন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
আদালত সূত্রে জানা যায়, মানি লন্ডারিং আইনে চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৌফিকার ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আয়কর নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সিআইডি আবেদন করে। আদালত তা মঞ্জুর করে ঢাকার কর অঞ্চল-৮ এর উপ-কর কমিশনারকে প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহের নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/এমএএইচ/এএসএম