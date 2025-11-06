  2. আইন-আদালত

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক এমডি ফিরোজ হোসেন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
এক্সিম ব্যাংকের সাবেক এমডি ফিরোজ হোসেন কারাগারে
ছবি-সংগৃহীত

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ ফিরোজ হোসেনকে ৮৫৭ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ফিরোজ হোসেনকে আদালতে হাজির করে তদন্ত চলাকালীন তাকে কারাগারে রাখার আবেদন করে।

দুদক কর্মকর্তারা বলেন, দুদকের সহকারী পরিচালক শাহজাহান মিরাজের নেতৃত্বে একটি দল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে ফিরোজ হোসেনকে গ্রেফতার করে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ১৭ আগস্ট এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নাসিরুল ইসলাম মজুমদারসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে ৮৫৭ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে মামলা দায়ের করে দুদক।

এমডিএএ/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।