স্ত্রী-কন্যাসহ র্যাবের সাবেক ডিজি হারুনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মো. হারুন অর রশীদ, তার স্ত্রী ফাতেহা পারভীন লুনা এবং দুই কন্যা ফাহমিদা ফারাহ ফাবিয়া ও নুসরাত যারীন আর্দিতার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. ইমরান আকন এ বিষয়ে আদালতে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, ব্যারিস্টার মো. হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে হারুন অর রশীদ ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশের ভেতরে পলাতক রয়েছেন এবং যেকোনো সময় বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে চলমান অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। তদন্তের স্বার্থে এবং অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান নিশ্চিত করতে তাদের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা একান্ত প্রয়োজন।
এমডিএএ/এমএএইচ/জিকেএস