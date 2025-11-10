  2. আইন-আদালত

এক মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি জমি বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আরও ১২ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির এক মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। এ মামলায় ২৯ জন সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

সোমবার (১০ নভেম্বর) সকালে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়াকে জেরা করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। জেরা শেষে আদালত আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আগামী ১৭ নভেম্বর দিন ধার্য করেন।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। মামলাটি ১৪ জানুয়ারি দায়ের করা হয় এবং ১০ মার্চ চার্জশিট দাখিল করা হয়।

শেখ হাসিনার পাশাপাশি মামলায় রয়েছেন রাজউক ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রীরা।

