ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯১২

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯১২
ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে লেবাননে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯১২ জনে দাঁড়িয়েছে। গত ২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে এ পর্যন্ত আহত হয়েছেন ২ হাজার ২২১ জন। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্থানীয় সময় সোমবার (১৬ মার্চ) লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, এর আগের দিন পর্যন্ত ইসরায়েলের চালানো অভিযানে দেশটিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৮৮৬ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৬ জনের মৃত্যুতে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১২ জনে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
