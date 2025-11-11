  2. আইন-আদালত

৯ বছর আগের মামলায় খালাস পেলেন ইটিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ইটিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম/ফাইল ছবি

সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় ৯ বছর আগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় খালাস পেয়েছেন বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন আসামি সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাসের রায় দেন।

রায় ঘোষণার সময় আব্দুস সালাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তার পক্ষে আইনজীবী আলহাজ বোরহান উদ্দিন বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ২১ নভেম্বর আব্দুস সালামকে সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেয় দুদক। আইন অনুযায়ী সাত কার্যদিবসের মধ্যে বিবরণী জমা দেওয়ার কথা থাকলেও একাধিকবার সময় নিয়েও তিনি তা দাখিল করেননি।

গত ২০১৭ সালের ৮ জানুয়ারি নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল দুদকের তৎকালীন উপপরিচালক সামছুল আলম বাদী হয়ে রমনা মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

তদন্ত শেষে ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আব্দুস সালামকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক নূরুল হুদা। এরপর অভিযোগ গঠন করে বিচারকাজ শুরু হয়।

বিচারকাজ চলাকালে আদালত ৯ জনের সাক্ষ্য নেন। সাক্ষ্য ও নথি পর্যালোচনায় আদালত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাসের আদেশ দেন।

