ভার্চুয়াল হাজিরার আবেদন খারিজ, সশরীরে আসতে হবে সেনা কর্মকর্তাদের

প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কড়া নিরাপত্তায় সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। ছবি: সংগৃহীত

গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলার আসামি ১০ সেনা কর্মকর্তার ভার্চুয়ালি হাজির করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। ফলে পরবর্তী শুনানিতে তাদের সশরীরে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে হবে।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে করা আবেদন শুনানি নিয়ে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আদালতে আজ আসামিদের আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ড. তাবারক হোসেন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

যে ১০ আসামির পক্ষে ভার্চুয়াল হাজিরার আবেদন করা হয়েছিল। তারা হলেন- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, মো. কামরুল হাসান, মো. মাহাবুব আলম ও কে এম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন ও আনোয়ার লতিফ খান (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে), লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, সাইফুল ইসলাম সুমন ও মো. সারওয়ার বিন কাশেম। তারা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। তাদের আজ কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন সেলে (টিএফআই সেল) গুম করে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আসামি ১৭ জন। শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ এ মামলার সাত আসামি পলাতক।

