রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ
গুমের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৭ আসামির পক্ষে শুনানি ১৪ ডিসেম্বর
টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে গুম করে রাখার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ হয়েছে। এখন অভিযুক্তদের অব্যাহতি চেয়ে আসামি পক্ষের করা আবেদন শুনানির জন্য ১৪ ডিসেম্বর দিন নির্ধারণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আর সাত আসামির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ড. তাবারক হোসেন। তিন আসামির পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার হামিদুল মেজবাহ। পলাতক আসামিদের পক্ষে ছিলেন অপর আইনজীবী এম. হাসান ইমাম।
এদিন গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আর্জি জানিয়ে যুক্তি-তুলে ধরে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
আর আসামিপক্ষ মামলায় আসামিদের হাজিরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে করাসহ পৃথক পৃথক কয়েকটি আবেদন করেন। এর মধ্যে অনলাইনে ভার্চুয়ালি হাজিরার আবেদন নাকোচ (খারিজ) করে তাদের সশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর আসামিপক্ষের শুনানির তারিখ ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
এর আগে ১৪ জনকে গুম করার ঘটনায় ১৭ আসামির বিরুদ্ধে চারটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) রাষ্ট্রপক্ষ প্রসিকিউশন পক্ষ আনা হয়েছে বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে টিএফআই সেলে গুম করে রাখার ঘটনায় করা এ মামলায় ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১০ আসামি গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছে। তারা হলেন- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, মো. কামরুল হাসান, মো. মাহাবুব আলম ও কে এম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন ও আনোয়ার লতিফ খান (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে), লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, সাইফুল ইসলাম সুমন ও মো. সারওয়ার বিন কাশেম। তাদের আজ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ এ মামলার সাত আসামি পলাতক।
