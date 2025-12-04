কড়া নিরাপত্তায় ট্রাইব্যুনালে হাজির বিজিবির রেদোয়ানুলসহ দুজন

কড়া নিরাপত্তায় ট্রাইব্যুনালে হাজির বিজিবির রেদোয়ানুলসহ দুজন
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে রাজধানীর রামপুরায় গুলি করে ২৮ জনকে হত্যার ঘটনায় বিজিবি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ দুজনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।
কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ কারাগার থেকে তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
এ মামলায় বিজিবি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের কথা রয়েছে আজ।
ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ বিষয়ে আদেশ দেবেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
গত ২৪ নভেম্বর এ মামলায় চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের জন্য আজকের দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল। এদিন মামলার পলাতক দুই আসামির পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স) নিয়োগ করা হয়।
ওইদিন রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর আব্দুস সোবহান তরফদার ও প্রসিকিউটর মো. তারেক আব্দুল্লাহ।
