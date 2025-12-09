সাবেক প্রতিমন্ত্রী এনামুরের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সাবেক প্রতিমন্ত্রী এনামুরের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
দুর্নীতির অভিযোগের মামলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুদকের আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান এ আদেশ দেন।
আবেদনে বলা হয়, পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে ডা. এনামুর রহমানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধমূলক অসদাচরণ এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৬ কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ৭৮৫ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তার পাঁচটি ব্যাংক হিসাবে মোট ৬ কোটি ৪৩ লাখ ৪৯ হাজার ১৮ টাকা সন্দেহজনক জমা এবং ৬ কোটি ২৬ লাখ ৮ হাজার ৪৮৭ টাকা সন্দেহজনক উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
সব মিলিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রায় ১২ কোটি ৬৯ লাখ ৫৭ হাজার ৫০৫ টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।
দুদক জানায়, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এনামুর রহমানের শুরু থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত সব আয়কর নথি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এসব নথি ঢাকার কর অঞ্চল–১০ এ সংরক্ষিত। তদন্তের প্রয়োজনে নথিগুলো জব্দে আদালতের নির্দেশ চাওয়া হয়। আদালত শুনানি শেষে আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন।
দুদকের প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমি বলেন, দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পাপন কুমার সরকার আয়কর নথি জব্দের আবেদন করেন।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস