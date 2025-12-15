সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে আদালতে হাজির, ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন
রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়েছে। পুলিশ তার সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে।
আনিস আলমগীরকে নিয়ে একটি মাইক্রোবাস সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার পর আদালত চত্বরে আসে। মাইক্রোবাসটির সামনে পুলিশের একটি গাড়ি ছিল। মাইক্রোটি আনিস আলমগীরকে নিয়ে সরাসরি হাজতখানায় যায়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান আদালতে রিমান্ড আবেদন নিয়ে উপস্থিত আছেন। পুলিশ বলছে, মামলার প্রাথমিক তদন্ত, সাক্ষ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য তদন্তমূলক কার্যক্রম যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সেজন্য তারা আসামির রিমান্ড চাচ্ছে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, শুনানি শেষে রিমান্ডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
আরও পড়ুন
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার সাংবাদিক আনিস আলমগীর
আনিস আলমগীরের গ্রেফতার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত: আসক
এর আগে রোববার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনিস আলমগীরকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়। তিনি নিজেই বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করে রাত সাড়ে আটটার দিকে মোবাইল ফোনে জানান, তিনি ডিবি কার্যালয়ে অবস্থান করছেন।
আনিস আলমগীর জানান, রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ধানমন্ডি এলাকার একটি জিম থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত আটটার দিকে তিনি ডিবি কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে তাকে জানানো হয়, ডিবিপ্রধান তার সঙ্গে কথা বলবেন।
এ বিষয়ে সোমবার বিকেলে ডিএমপির ডিবি প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে গ্রেফতার করেছে ডিবি। এ মামলায় আনিস আলমগীরসহ মোট পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।
ডিবি প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই মামলায় আনিস আলমগীরসহ মোট পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।
এমডিএএ/একিউএফ