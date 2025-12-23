  2. আইন-আদালত

আদালতে পিবিআইয়ের প্রতিবেদন

টয়োটা বাংলাদেশের এমডিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার প্রমাণ মিলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
টয়োটা বাংলাদেশের এমডিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার প্রমাণ মিলেছে
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন- পিবিআই

টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রেমিত সিংসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। নাভানা লিমিটেডের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে এ প্রতারণা করা হয় বলে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে পিবিআই।

সম্প্রতি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের ইন্সপেক্টর সৈয়দ সাজেদুর রহমান এই প্রতিবেদন দাখিল করেন। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালতে আগামী ৩০ ডিসেম্বর প্রতিবেদনের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

তদন্ত কর্মকর্তা সৈয়দ সাজেদুর রহমান প্রতিবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, টয়োটা বাংলাদেশ লিমিটেডের এমডি প্রেমিত সিং, টয়োটা টুশো এশিয়া প্যাসিফিকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আকিও ওগাওয়া এবং টয়োটা টুশো করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার আসিফ রহমানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় গত ৮ ডিসেম্বর আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

আরও পড়ুন
আশ্রয়প্রার্থীদের মামলা শুনানি ছাড়াই বাতিল করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র 
১৩ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি 

পিবিআইয়ের দাখিল করা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তরা গ্রাহকদের অর্ডার করা যানবাহনের উৎপাদন ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করেন। একই সঙ্গে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য বাধ্যতামূলক ‘ম্যানুফ্যাকচারার ইনভয়েস’ সরবরাহ না করে নাভানা লিমিটেডের স্বাভাবিক আমদানি ও সরবরাহ প্রক্রিয়া ব্যাহত করা হয়।

এতে নাভানা লিমিটেড গুরুতর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। পাশাপাশি কাস্টমস সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং জরিমানার ঝুঁকিতে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি।

এর আগে গত ৯ জুলাই নাভানা লিমিটেডের পক্ষে শফিউল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, বাংলাদেশে জাপানি গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টয়োটা টুশো করপোরেশনের ব্যবসায়িক অংশীদার নাভানা লিমিটেড। নাভানা দীর্ঘদিন ধরে টয়োটা টুশো করপোরেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য টয়োটা ব্র্যান্ডের একক ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

তবে অভিযুক্তরা এই একক ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ব্যবস্থা দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে নাভানা লিমিটেডের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও পক্ষপাতদুষ্ট বাজার পরিস্থিতি ও কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এর ফলে নাভানার সঙ্গে টয়োটার ব্যবসায়িক সম্পর্ক, সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।

এমডিএএ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।