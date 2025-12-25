হাদি হত্যা মামলায় প্রধান আসামির সহায়তাকারী রাজু রিমান্ডে

হাদি হত্যা মামলায় প্রধান আসামির সহায়তাকারী রাজু রিমান্ডে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল দাউদকে সীমান্ত এলাকায় আত্মগোপনে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার আমিনুল ইসলাম রাজুর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনায়েদ এই আদেশ দেন।
গত ২৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর মিরপুর-১১ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে রাজুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে পুলিশ আসামি রাজুকে আদালতে হাজির করে। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাকে এজলাসে ওঠানো হয়। এ সময় আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ। শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এ সময় আসামিকে দেরিতে আদালতে হাজির করায় হাজতখানার অপারেশন ইনচার্জ (ওসি) এবং সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তাকে (জিআরও) শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
তদন্ত সংশ্লিষ্টদের দাবি, প্রধান আসামি ফয়সাল করিমকে পালিয়ে থাকতে রাজু সরাসরি সহায়তা করেছেন।
গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতকারীরা। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। শুরুতে মামলাটি হত্যাচেষ্টা হিসেবে দায়ের হলেও হাদির মৃত্যুর পর আদালতের নির্দেশে এখন এটি হত্যা মামলা (দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা) হিসেবে তদন্তাধীন রয়েছে। পুলিশ বর্তমানে এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ও সহযোগীদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।
এমডিএএ/এমএমএআর/এএসএম