হাদি হত্যা মামলা
উদ্ধারকৃত কার্তুজ ও বুলেটের ব্যালিস্টিক পরীক্ষার নির্দেশ
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া আলামতগুলোর ব্যালিস্টিক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনায়েদ এই আদেশ দেন।
মামলার তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থল থেকে জব্দকৃত ‘ফায়ার কার্তুজ’ ও ‘ফায়ার বুলেট’সদৃশ বস্তুগুলোর বিস্তারিত মতামতের জন্য সিআইডির ব্যালিস্টিক শাখার বিশেষ পুলিশ সুপারকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তদন্ত কর্মকর্তা তার আবেদনে উল্লেখ করেন, ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন ও দোষীদের শনাক্ত করতে এই আলামতগুলোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।
আবেদনে বলা হয়েছে, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে পল্টন বিজয়নগর বক্স কালভার্ট রোডের ডিআর টাওয়ারের সামনে দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল ও পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় ১৫ ডিসেম্বর তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।
১৯ ডিসেম্বর হাদির মরদেহ দেশে আনা হয়। পরদিন তার সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে পুলিশ এখন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।
