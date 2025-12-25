  2. আইন-আদালত

আমরা নির্দোষ, ন্যায়বিচার চাই: ট্রাইব্যুনালে দুই সেনা কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা ও বনশ্রী এলাকায় ১৭-১৮ জুলাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দুই সেনা কর্মকর্তা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তারা এ দাবি জানান।

এসময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম ও মেজর মো. রাফাত-বিন-আলম বলেন, আমরা নির্দোষ। ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়বিচার আশা করছি।

এর আগে জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা ও বনশ্রী এলাকায় ১৭-১৮ জুলাই সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দুই সেনা কর্মকর্তাসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়। আগামী ২০ জানুয়ারি এ মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে। ওইদিন মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রথম সাক্ষী গ্রহণ করার দিন ঠিক করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের সময় আসামিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশনের আনা ছয়টি অভিযোগ পড়ে শোনান ট্রাইব্যুনাল। এরপর কাঠগড়ায় উপস্থিত দুই আসামির কাছে ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর বিষয়ে জানতে চান। পরে আসামি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম ও মেজর মো. রাফাত-বিন-আলম বলেন, তারা নির্দোষ। ট্রাইব্যুনালের কাছে তারা ন্যায়বিচার আশা করছেন।

মামলার অপর দুই আসামি পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান পলাতক। অভিযোগ গঠনের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশে বলা হয়েছে, এ মামলা থেকে এই আসামিদের অব্যাহতি দেওয়ার কোনো মেরিট নেই। আসামিপক্ষের অব্যাহতির আবেদন বাতিল হলো। গঠন করা হলো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ।

