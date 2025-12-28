আবু সাঈদ হত্যা
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার জবানবন্দি
গণঅভ্যুত্থানকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) রুহুল আমিনের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদের নেতৃত্বে দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ জবানবন্দি নেন। তা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় শুনানি সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।
মামলায় ২৫তম সাক্ষী হিসেবে রুহুল আমিন তদন্ত চলাকালে কোথা থেকে, কবে ও কীভাবে আলামত জব্দ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। গত ১৮ ডিসেম্বর তার জবানবন্দি নেওয়া শুরু হয়। জবানবন্দি শেষে আসামিদের আইনজীবীরা তাকে জেরা করবেন।
আজ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন প্রসিকিউটর আবদুস সোবহান তরফদার, শেখ মইনুল করিম ও আবদুস সাত্তার পালোয়ান।
এ মামলায় বেরোবির সাবেক উপাচার্য (ভিসি) হাসিবুর রশীদসহ ৩০ জন আসামি। তাদের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, এএসআই আমির হোসেন, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী, রাফিউল হাসান রাসেল ও আনোয়ার পারভেজ। বাকিরা পলাতক।
গত ৩০ জুন এ মামলায় ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেয়। পলাতক আসামিদের পক্ষে ২২ জুলাই রাষ্ট্রীয় খরচে চার আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। ৬ আগস্ট ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু হয়। প্রসিকিউশন ২৭ আগস্ট সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করে।
এফএইচ/একিউএফ/এমএস