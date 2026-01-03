  2. আইন-আদালত

বিটিআরসি ভবনে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ৪৫ জন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিফিকেশন রেজিস্টার (এনইআইআর) ব্যবস্থা চালুর বিরোধিতায় বিটিআরসির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় গ্রেফতার ৪৫ জনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) গ্রেফতারদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। অন্যদিকে আসামিপক্ষ থেকে জামিন চেয়ে আবেদন করা হয়।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইশরাত জাহান জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে গ্রেফতার ৪৫ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- মো. শাহজাহান (৩২), অপূর্ব ইসলাম (২২), শরিফুল ইসলাম নিলয় (১৯), জাহিদ হাসান হৃদয় (২৫), শাহেদ ভূইয়া (২০), বুলবুল আহমেদ (২৬), দীপক হাজরা (২৬), মান্না হোসেন (২৫), ইয়াছিন আরাফাত অর্নব (২৫), আশরাফ উদ্দিন (৩০), শাহ জালাল (২৮), শাহিন (২১), নাইম (২১), সাইদুর রহমান (১৯), ইমতিয়াজ আহমেদ হৃদয় (২১), রমজান (১৯), সাব্বির হোসেন (২৪), তরিকুল ইসলাম রিফাত (১৯), মঈন হোসেন রাজন (২২), অনিক হোসেন (২৭), তরিকুল ইসলাম (২৪), রিফাত হোসেন (২৩), হানিফ মিয়া (২৫), শাহাদাৎ হোসেন রাব্বি (৩২), সোহানুল হক (২৪), তারেক আজিজ (২৮), সাজ্জাদ ইসলাম (১৯), শিপন (২৩), এজাজ হোসেন সিয়াম (২৪), উনায়েস ইমরান (২৪), মনিব আক্তার (২৫), হারিজ (২৮), সাব্বির হোসেন বিজয় (২২), এস এম মতিউর রহমান (৪৮), রাজন শেখ (৩১), আবু সাদিক রাকিব (২৯), মামুন ব্যাপারী (২৪), মজিবুর রহমান (৩২), সালাহ উদ্দিন ব্যাপারী (৪০), আমিনুল ইসলাম নাঈম (২৫), রাকিবুল হাসান রাকিব (২৩), আব্দুল্লাহ সবুজ (৩১), দেলোয়ার হোসেন (৩৮) ও সৈয়দ আহমেদ শুভ (২৬)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ১ জানুয়ারি থেকে এনইআইআর ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর এর প্রতিবাদে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ জন বিক্ষোভকারী রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বিটিআরসি ভবনের সামনে জড়ো হন। একপর্যায়ে তারা ভবনে হামলা চালিয়ে বাইরের কাচের দেয়াল ভাঙচুর করেন এবং সামনে থাকা একটি এসি স্টাফবাস ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ঘটনার পরদিন শেরেবাংলা নগর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

