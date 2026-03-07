ফরিদপুর শহরে ঘুরে ঘুরে ৭ মার্চের ভাষণ বাজালেন যুবলীগ কর্মী
ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে হ্যান্ড মাইকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাজিয়েছেন রনি ঘোষ নামের স্থানীয় একজন যুবলীগ কর্মী।
শনিবার (৭ মার্চ) রাতে শহরের বিভিন্ন সড়কে তিনি একটি ছোট হ্যান্ড মাইক দিয়ে ৭ মার্চের ভাষণ বাজান। এরই মধ্যে ওই ঘটনার কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ছড়িয়ে পড়েছে।
জানতে চাইলে ফরিদপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। এটি দেখার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। তাদেরই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’
ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। এ বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগও করেননি। তারপরও খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
