আনিসুল হকের তিন গাড়ি ও ১৭ বিঘা জমি জব্দের আদেশ
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মালিকানাধীন চার কোটি ৬২ লাখ টাকা মূল্যের তিনটি গাড়ি ও এক কোটি ৬৩ লাখ টাকা মূল্যের ১৭ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম আদালতে জব্দের আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অপরাধমূলক অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অসাধু উপায়ে নিজ নামে ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে আনিসুল হক ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার অবৈধ সম্পদের মালিকানা অর্জন করে তা দখলে রাখেন। পাশাপাশি তার নামে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ২৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩৪৯ কোটি ১৫ লাখ ২১ হাজার ৫৮২ টাকা জমা এবং ৩১৬ কোটি ৪৮ লাখ ৮১ হাজার ৬০৮ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন করা হয়।
আবেদনে আরও বলা হয়, এসব লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন ও আড়াল করার উদ্দেশ্যে তা রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করা হয়েছে।
মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলো জব্দ করা প্রয়োজন। তা না হলে এসব সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তরের আশঙ্কা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে বিচার শেষে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবে না। এতে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
