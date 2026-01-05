গুলশানে নারীকে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতন, বিচারের দাবি ব্লাস্টের
ঢাকার গুলশানের নর্দা এলাকায় এক নারীকে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে গায়ে পানি ঢেলে নির্যাতনের ঘটনা গুরুতর অপরাধ এবং সম্পূর্ণরূপে মানবাধিকার পরিপন্থি বলে প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে সংস্থাটি।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এমন দাবি জানানো হয়।
গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, গত ২ জানুয়ারি চুরির অভিযোগ তুলে কয়েকজন ব্যক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এবং এই নারীকে ‘শাস্তি’ হিসেবে খুঁটিতে বেঁধে গায়ে পানি ঢেলে তাকে নির্মমভাবে অপমান ও নির্যাতন করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দল বেঁধে ওই নারীর নির্যাতন দেখতে থাকা কেউ একজন, ভিডিও করে ফেসবুকে পোস্ট করে ছড়িয়ে দেন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কেউ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি।
ব্লাস্টের অ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মাহবুবা আখতার বলেন, কোনো ব্যক্তি অপরাধে জড়িত থাকলেও তাকে শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার কেবল আইন ও আদালতের, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়। এ ধরনের ঘটনায় আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। ২০১০ সালে হাইকোর্ট বিভাগ এক ঐতিহাসিক রায়ে বিচারবহির্ভূত শাস্তির নামে যে কোনো ধরনের শারীরিক শাস্তি, সামাজিক নিপীড়ন ও বিচারবহির্ভূত দণ্ডকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থি ঘোষণা করেন।
এ পরিপ্রেক্ষিতে ভুক্তভোগী নারীকে দ্রুত শনাক্ত ও উদ্ধার করে তার নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সব ব্যক্তিকে দ্রুত গ্রেফতার করে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানায় ব্লাস্ট। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিচারবহির্ভূত শাস্তি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানায় ব্লাস্ট।
আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে সব রাজনৈতিক দলের প্রতি ব্লাস্ট আহ্বান জানায়, যেন তারা তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার, আইন বাস্তবায়ন, কার্যকর বিচারব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও সহায়তার জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।
