মানবতাবিরোধী অপরাধ

জয়-পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৭ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
সজীব ওয়াজেদ জয় এবং জুনাইদ আহমেদ পলক/ ফাইল ছবি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ (বুধবার)।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এর আগে অভ্যুত্থানকালে ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়ের পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়।

পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরও মামলায় হাজির না হওয়ায় পলাতক বিবেচনায় গত ১৭ ডিসেম্বর সজীব ওয়াজেদ জয়ের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগের এ আদেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য আজ ৭ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আজ সেটি শুনানি হওয়ার কথা।

ট্রাইব্যুনালে ওইদিন প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আর এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা অপর আসামি সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার এম লিটন আহমেদ।

গত ৪ ডিসেম্বর মামলায় দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল-১। একই সঙ্গে জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

ওইদিন সজীব ওয়াজেদ জয় বিদেশি নাগরিক হলেও বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তার বিচার হতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমাদের আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে, ব্যক্তি যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে, বাংলাদেশ রিলেটেড কোনো মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ত থাকলে তার বিচার করা যাবে।

