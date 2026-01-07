স্ত্রীসহ ডেল্টা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রীসহ ডেল্টা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
ডেল্টা গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম ফারুক আহমেদ ও তার স্ত্রী ফেরদৌস আরা বেগমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদক সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিদেশ গমন রহিতকরনের জন্য স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৪০৩.০১.০৪১.১৯-৮৫৬ অনুযায়ী ৬ জানুয়ারি আবেদন করা হয়। আবেদনটি দাখিল করা হয় বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে দুদকের প্রসিকিউশন ইউনিট থেকে।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ডেল্টা গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে এম ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ, ওভার ইনভয়েসিং ও ভুয়া এলসির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। এ সংক্রান্ত অনুসন্ধানটি দুদক, প্রকা, ঢাকা কর্তৃক ইআর নং-৪১/২০১৯/মানিলন্ডারিং এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।
দুদক জানায়, অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন। ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
আবেদনে এ কে এম ফারুক আহমেদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়। তিনি আবুল কাশেম তালুকদার ও লতিফুন্নেছার সন্তান। তার বর্তমান ঠিকানা ঢাকার ডিওএইচএস বারিধারার বাড়ি নম্বর ৩৮৯, রোড নম্বর ০৬ (পূর্ব)। স্থায়ী ঠিকানা পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নিজ তাঁতের কাঠি গ্রাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধান টিমের দলনেতা মো. সাইফুর রহমান আদালতে আবেদনটি দাখিল করেন। আবেদনের সঙ্গে বিদেশ গমন রহিতকরণ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনপত্র সংযুক্ত করা হয়।
শুনানি শেষে আদালত আবেদনের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম ফারুক আহমেদ ও তার স্ত্রী ফেরদৌস আরা বেগমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন।
এমডিএএ/এসএনআর/এএসএম