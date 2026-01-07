ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যা
জয়-পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১১ জানুয়ারি
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ১১ জানুয়ারি দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
এ সংক্রান্ত শুনানি নিয়ে বুধবার (৭ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ দিন ঠিক করে আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, আর আসামি জুনাইদ আহমেদ পলকের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মো. লিটন আহমেদ।
আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. লিটন আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, আজ অভিযোগ গঠনের শুনানির কথা ছিল, এদিন শুনানিতে আমাদের আসামির সঙ্গে কারাগারে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য সাক্ষাতের আবেদন করেছিলাম। শুনানি নিয়ে ওই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ১১ জানুয়ারি প্রসিকিউশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ১৪ জানুয়ারি আসামিপক্ষ অভিযোগ গঠনের প্রশ্নে শুনানি করার জন্য বলেছেন।
গত ৪ ডিসেম্বর জয় ও পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই দিনে জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আর পলককে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে জয় ও পলকের মামলা একসঙ্গে চলছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এরপর ১০ ডিসেম্বর সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে তিনি উপস্থিত না হওয়ায় ১৭ ডিসেম্বর তাকে পলাতক আসামি হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় খরচে (স্টেট ডিফেন্স) আইনজীবী নিয়োগ করা হয়।
এফএইচ/এমএএইচ/জেআইএম