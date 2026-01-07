আতিকুল ও তার স্ত্রী-কন্যার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

আতিকুল ও তার স্ত্রী-কন্যার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম, তার স্ত্রী শায়লা সাগুফতা ইসলাম ও কন্যা বুশরা আফরিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক সাইফুজ্জামান এ তিনজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আতিকুল ইসলাম ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং মশার লার্ভা নিধনের ওষুধ ছিটানোর যন্ত্র কেনার নামে সরকারি অর্থ অপচয়, দুর্নীতি ও অর্থপাচারসহ নানা অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে।
অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়, আতিকুল ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং বিদেশে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক দেশে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে।
অভিযোগ রয়েছে, তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়ে এসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা বিদেশে পালিয়ে গেলে চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া জরুরি।
২০২৪ সালের ১৬ অক্টোবর রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে আতিকুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরে বিভিন্ন মামলায় আদালতের মাধ্যমে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।
