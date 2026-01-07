  2. আইন-আদালত

সজীব ওয়াজেদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মনজুর আলম

প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
সজীব ওয়াজেদ জয়/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার পলাতক আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী (স্টেড ডিফেন্স) হিসেবে মনজুর আলমকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ নিয়োগ দেন। বুধবার (৭ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা যায়, ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল গত ১৭ ডিসেম্বর মনজুর আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এ মামলার আরেক আসামি সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বর্তমানে কারাগারে।

আজ বুধবার পলককে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে আজ আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার এম. লিটন আহমেদ। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম ও সহিদুল ইসলামসহ অন্যরা।

আজ এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি না হওয়ায় শুনানির জন্য আগামী ১১ জানুয়ারি পরবর্তী দিন ঠিক করা হয়।

এ মামলায় গত ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়। এতে জয় ও পলকের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট বন্ধ ও উসকানি দেওয়াসহ ৩টি অভিযোগ আনা হয়।

