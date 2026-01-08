  2. আইন-আদালত

বিজয় দিবসে স্মৃতিসৌধে আটক ছাত্রলীগ কর্মী একদিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৫ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি

বিজয় দিবস উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ কর্মী শেখ শিমনকে (২১) এক দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোসা. আয়েশা সিদ্দিকার আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদ আসামিকে আদালতে হাজির করেন। তিনি শেখ শিমনের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামিরপক্ষে আইনজীবী গোলাম রাব্বানী জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, ৮ নভেম্বর দুপুরে সাভার নিউ মার্কেটের সামনে ছাত্রলীগের ১৫ থেকে ২০ জন নেতাকর্মী একটি মিছিল বের করেন। মিছিল চলাকালে তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মিছিলকারীরা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যান।

ওই ঘটনার পর দায়ের করা মামলায় ৯ নভেম্বর রাত আনুমানিক ২টার দিকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তারা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ও সমর্থক বলে স্বীকার করেন।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিরা পরস্পর যোগসাজশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির উদ্দেশ্যে মিছিল করেছিলেন।

পরবর্তীতে ১৬ ডিসেম্বর সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গেলে আশুলিয়া থানা পুলিশ শেখ শিমনকে আটক করে। তদন্তে নিশ্চিত হওয়া যায়, তিনি ৯ নভেম্বরের ওই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

