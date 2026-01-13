হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলা
রেহানার ছেলে রাদওয়ানকে প্লট দেওয়ার মামলার যুক্তিতর্ক ১৮ জানুয়ারি
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বোন শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিককে রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা সরকারি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য আগামী রোববার (১৮ জানুয়ারি) দিন ঠিক করেছেন আদালত।
মামলাটিতে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ-৪ আদালতের বিচারক রবিউল আলমের আদালত শুনানি শেষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের তারিখ দেন।
আরও পড়ুন:
শেখ হাসিনা, টিউলিপ ও আজমিনার মামলার রায় ২ ফেব্রুয়ারি
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাবলিক প্রসিকিউটর হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শেখ হাসিনা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা আরেকটি মামলায় একই দিন সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত শুনানিতে মামলাটিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক রাশেদুল হাসান আদালতে সাক্ষ্য দেন এবং সাক্ষী শনাক্ত করেন।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে দুদক এই মামলা দায়ের করে।
আর মামলা দুটিতে মামলার অন্য আসামিরা হলেন, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সাবেক পরিচালক নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, পরিচালক কামরুল ইসলাম ও উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ।
পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া দুই আসামি হলেন, শেখ হাসিনার একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।
