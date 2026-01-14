নাট্য প্রযোজক সারওয়ার জাহানকে হাইকোর্টে তলব

নাট্য প্রযোজক সারওয়ার জাহানকে হাইকোর্টে তলব
ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুর পাসপোর্ট আটকে রেখে বিদেশে চিকিৎসার জন্যে যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় শিশুর বাবা নাট্য প্রযোজক সারওয়ার জাহানকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বেলা ১১ টায় তাকে স্বশরীরে হাইকোর্টে উপস্থিত থাকার জন্যে বলেছেন আদালত।
শিশুর মায়ের করা রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারির পাশাপাশি বাবাকে তলব করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন রিটকারীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. রওশন আলী।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে রোববার (১১ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে রুল জারি করেন আদালত। রুলে পাসপোর্ট আটকে রেখে বিদেশে চিকিৎসায় যেতে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুকে বাধা দেওয়া কেন বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মো. রওশন আলী। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. শফিকুর রহমান, ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল নুর মোহাম্মদ আজমী ও ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান। সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মহিউদ্দিন মো. হানিফ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কে এম সাইফুল ইসলাম ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সিদ্দিকুর রহমান রসুল।
রিটকারী আইনজীবী জানান, আগে থেকেই শিশিটির বাবা-মায়ের মধ্যে কলহ লেগে ছিল। তারা একে-অন্যের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন। এর মধ্যে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার জন্যে করা পাসপোর্ট বাবা নিজের কাছে আটকে রেখেছেন। তাই প্রতিকার চেয়ে শিশুটির মা হাইকোর্টে রিট করেন।
শিশু গুরুতর ক্যানসারে আক্রান্ত এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত বিদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রয়োজন, শিশুর মা রিট এর পিটিশনার এবং শিশুর বাবা মামলায় ৭নং রেসপনডেন্ট। বাবা, শিশুর পাসপোর্ট আটকে রাখায় ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুকে বিদেশে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে হাইকোর্ট আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বেলা ১১ টায় তাকে আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।
