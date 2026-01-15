  2. আইন-আদালত

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন: নঈম নিজামসহ তিনজনের মামলা বাতিলের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের তৎকালীন সম্পাদক নঈম নিজাম, পত্রিকাটির প্রকাশক ময়নাল হোসেন চৌধুরী এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ইনসাইডারের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ বোরহানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বাতিলের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান এই আদেশ দেন। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামি ময়নাল হোসেন চৌধুরীর পক্ষে আইনজীবী এনামুল হক মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে যুক্তি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট মামলাটি বাতিলের আদেশ দেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেসব ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল, সেগুলো পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর জারি হওয়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এ অবস্থায় মামলাটি চলমান রাখার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন বাদী হয়ে নঈম নিজামসহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন। সে সময় আদালত বিষয়টি তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দেন।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর সিআইডি তিনজনকে আসামি করে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরে গত ২ জুন আদালত প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ২৭ জুলাই সমন জারি করেন।

নির্ধারিত দিনে আসামিরা আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় বাদীপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তবে সর্বশেষ শুনানিতে মামলাটি বাতিল হওয়ায় পরোয়ানার কার্যকারিতাও শেষ হলো।

