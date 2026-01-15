মুগ্ধ হত্যায় সাবেক এমপি হাবিবসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

মুগ্ধ হত্যায় সাবেক এমপি হাবিবসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে রাজধানীর উত্তরায় শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধসহ কয়েকজনকে হত্যার অভিযোগে স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) হাবিব হাসানসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছে প্রসিকিউশন টিম।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) এ বিষয়ে শুনানির পর অভিযোগ আমলে নিয়ে পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
এর আগে প্রসিকিউশন আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে। অভিযোগের সপক্ষে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম শুনানি করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ থেকে অংশবিশেষ আদালতে পড়ে শোনান।
প্রসিকিউটর তামিম আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়ার মতো উপাদান আছে বলে দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। আদালত পরে ২১ জানুয়ারি এ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেন।
এফএইচ/একিউএফ