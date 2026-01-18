জেমকন গ্রুপের পরিচালক কাজী ইনাম আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় জেমকন গ্রুপের পরিচালক কাজী ইনাম আহমেদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার জ্যেষ্ঠ মহানগর জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা উপ-পরিচালক আখতারুর ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এদিন ইনাম আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও দুদকের সহকারী পরিচালক এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর।
আবেদনে বলা হয়, ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ৩২ কোটি ৬৬ লাখ ১৬ হাজার ২৪৪ টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি তার নামে পরিচালিত ১৪টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার ১২৭ টাকা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এই অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলা করা হয়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্ত চলাকালে তিনি অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ হস্তান্তর করে বিদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন, এমন তথ্য পাওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তার বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ করা জরুরি বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এমডিএএ/কেএসআর