জেআইসি সেলে গুমের মামলায় সাক্ষ্য দেবেন হুম্মাম কাদের চৌধুরী

জেআইসি সেলে গুমের মামলায় সাক্ষ্য দেবেন হুম্মাম কাদের চৌধুরী
জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টার (জেআইসি) সেলে গুম ও নির্যাতনের অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দেবেন হুম্মাম কাদের চৌধুরী। তিনি একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় প্রায় নয় বছর আগে ফাঁসি কার্যকর হওয়া বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম।
তিনি জানান, জেআইসি সেলে গুম ও নির্যাতনের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল পাঁচটি অভিযোগ গঠন করে গত ১৮ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক-বর্তমান সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১৯ জানুয়ারি দিন নির্ধারণ করা হয়।
এই মামলায় গুমের শিকার সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী তার জবানবন্দি পেশ করবেন। তাকে ২০১৬ সালে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হুম্মাম ‘নিখোঁজ হওয়ার’ সাত মাস পর ২০১৭ সালের মার্চে বাড়ি ফেরেন। তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের অভিযোগ।
মামলায় ১৩ আসামির মধ্যে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা তিন আসামি হলেন ডিজিএফআইয়ের সাবেক দুই পরিচালক ও একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। অন্য ১০ জন পলাতক, যাদের মধ্যে ডিজিএফআইয়ের একাধিক সাবেক মহাপরিচালক এবং সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রয়েছেন।
প্রসিকিউশনের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারবিরোধী মতাদর্শের বহু ব্যক্তিকে জেআইসি সেলে গোপনে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়। এ সময় অন্তত ২৬ জন গুমের শিকার হন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
