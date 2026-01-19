ইউনাইটেড গ্রুপ ও নেপচুন হাউজিংয়ের ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ইউনাইটেড গ্রুপ ও নেপচুন হাউজিংয়ের ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান চলমান থাকায় ইউনাইটেড গ্রুপ ও নেপচুন হাউজিং লিমিটেডের তিন শীর্ষ কর্মকর্তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন ইউনাইটেড গ্রুপ ও নেপচুন হাউজিং লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈন উদ্দিন হাসান রশিদ এবং নেপচুন হাউজিং লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।
তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, জেমকন গ্রুপের পরিচালক কাজী ইনাম আহমেদসহ আরও ১২ জনের বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। তাদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে জাল দলিলের মাধ্যমে সরকারি অর্পিত সম্পত্তি দখল, অবৈধ সম্পদ অর্জন, বিদেশে অর্থ পাচার ও ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে অনিয়মের মাধ্যমে আইপিপি রেটে গ্যাস সরবরাহের অভিযোগ আছে।
অনুসন্ধান চলাকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হাসান মাহমুদ রাজা, মঈন উদ্দিন হাসান রশিদ ও আবুল কালাম আজাদ বিদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন। অভিযোগের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তাদের বিদেশ যাত্রা বন্ধ করা প্রয়োজন বিবেচনায় আদালত দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন।
এমডিএএ/একিউএফ