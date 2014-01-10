উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরানের হামলা অব্যাহত
উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ইরানের আরও হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কাতার ও আমিরাতসহ বেশ কয়েকটি দেশে এসব হামলার খবর মিলেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভূপাতিত করেছে বলে জানানো হয়েছে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, এসব হামলা উপসাগরীয় অঞ্চজুড়ে ইরানের একটি বিস্তৃত সামরিক অভিযানের অংশ হতে পারে।
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসের দিকে আসা তিনটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে এ ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এটি দ্বিতীয় হামলার ঘটনা।
বাহরাইনের রাজধানীতে দুটি হোটেল ও একটি আবাসিক ভবন লক্ষ্য করে হামলার ঘটনাও আগে জানানো হয়েছে। তবে ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
কুয়েতের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, রাতের মধ্যে দেশটির দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে কুয়েত সিটির দক্ষিণে একটি বিমানঘাঁটির কাছে বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার কিছু ভিডিওও ছড়িয়ে পড়েছে।
এদিকে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সাময়িকভাবে তাদের সেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে।
অন্যদিকে কাতারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোট ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে এবং একটি ক্ষেপণাস্ত্র কাতারের আঞ্চলিক জলসীমায় পড়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম