সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুই মেয়ের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুই মেয়ের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের দুই মেয়ের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত দুদকের আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।
দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা মাহাথীর মুহাম্মদ সামী আদালতকে জানান, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের বাবার সহযোগিতায় দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন, যা চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারে।
বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন সাদিয়া মালেক ও সিনথিয়া মালেক ওরফে সিনথিয়া আকমল। আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/বিএ