সাবেক এমপি কিরণের ২১১ কোটি টাকার লেনদেন তদন্তে আয়কর নথি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক সংসদ সদস্য মো. মামুনুর রশীদ কিরণ। ফাইল ছবি

নোয়াখালী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. মামুনুর রশীদ কিরণের বিরুদ্ধে ২১১ কোটির বেশি টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এ নির্দেশনা দেন ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, মামুনুর রশীদ কিরণ নিজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ২২টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ২১১ কোটি ৫৬ লাখ ৫৩ হাজার ২৪১ টাকা লেনদেন করেছেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ৪৯ কোটি ৫৪ লাখ ৩৪ হাজার ৯৯৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে।

আদালত তার টিআইএন সংশ্লিষ্ট শুরু থেকে ২০২৫-২৬ করবর্ষ পর্যন্ত নথি জব্দের নির্দেশ দেন।

