রায়পুরার সাবেক চেয়ারম্যান কানিজের ব্যাংক লকার তল্লাশির অনুমতি

রায়পুরার সাবেক চেয়ারম্যান কানিজের ব্যাংক লকার তল্লাশির অনুমতি
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজের ব্যাংক লকার তল্লাশির আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এ নির্দেশনা দেন ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, লায়লা কানিজ ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকার তথ্য গোপন করে ১৩ কোটি ১ লাখ ৫৮ হাজার ১০৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।
আদালতের আদেশ অনুযায়ী, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি-তে থাকা তার দুইটি লকার তল্লাশি করা হবে। বর্তমানে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজ কারাগারে রয়েছেন।
এমডিএএ/এমএএইচ/