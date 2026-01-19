  2. আইন-আদালত

রাজউকের সাবেক প্রকৌশলী সুলতানার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
রাজউকের সাবেক প্রকৌশলী সুলতানার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুলতানা মেহেরুননেছা খানের আয়কর সংক্রান্ত নথিপত্র জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, সুলতানা মেহেরুননেছা খানের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৩১ লাখ ৮৭ হাজার টাকার সম্পদ অর্জন এবং তা ভোগদখলে রেখে সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্ত কার্যক্রম বর্তমানে চলমান এবং শিগগির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আসামির আয় ও ব্যয়ের প্রকৃত তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি তার মালিকানায় অপ্রদর্শিত বা গোপন কোনো সম্পদ রয়েছে কি না—তা নিরূপণের জন্য আয়কর নথিপত্র জব্দ করে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ কারণেই আদালতের কাছে সংশ্লিষ্ট আয়কর নথি জব্দের অনুমতি চাওয়া হয়।

শুনানি শেষে আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে সুলতানা মেহেরুননেছা খানের নামীয় আয়কর সংক্রান্ত সব নথি জব্দের নির্দেশ দেন।

এমডিএএ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।