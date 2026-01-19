  2. আইন-আদালত

অবৈধ সম্পদ

হকি ফেডারেশনের সাবেক নেতার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
হকি ফেডারেশনের সাবেক নেতার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি সফিউল্লাহ আল মুনিরের বিরুদ্ধে প্রায় ১১ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে তার আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত দুদকের আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।

দুদকের তথ্যমতে, সফিউল্লাহ আল মুনির জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১০ কোটি ৯৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৯ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন।

আদালত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি সফিউল্লাহ আল মুনিরের করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) সংশ্লিষ্ট শুরু থেকে ২০২৫-২৬ করবর্ষ পর্যন্ত নথি জব্দের অনুমতি দেন।

