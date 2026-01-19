শাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আবেদন
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত এক রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের এবং বিচারপতি আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন।
তবে ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আইনজীবী মো. সাদ্দাম হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আমরা হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল করেছি, চেম্বার জজ আদালতে আজই শুনানির জন্য সম্পূরক কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন করেছিলাম। তবে, আদালত নিয়মিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে আজ আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে আবেদনের ওপরে শুনানি হয়নি।
এর আগে গত ১২ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠান বা আয়োজন না করার নির্দেশ দেন। পরে নির্বাচন আয়োজনের জন্য অনুমতি চেয়ে ইসিতে ১৪ জানুয়ারি আবেদন করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়। তাতে বলা হয়, নির্ধারিত আচরণবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি প্রদান করেছে। ইসির অনুমতি সংক্রান্ত ১৫ জানুয়ারির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভসহ তিন প্রার্থী রোববার হাইকোর্টে রিট করেন। রিটে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিত চাওয়া হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসাইন লিপু, ব্যারিস্টার এহসান এ সিদ্দিক, ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসেন। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. সাদ্দাম হোসেন। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক।
এর আগে গত বছরের ২৩ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে আদালতের এ আদেশের ফলে শাকসু নির্বাচন আটকে গেলো।
