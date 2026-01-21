হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের রিট খারিজ
মনোনয়নপত্র বাতিলে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। তিনি একই আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে আজ মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম, ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ, অ্যাডভোকেট সাইফুল্লাহ আল মামুন।
হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আইনজীবী মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আদেশের বিরুদ্ধে তারা আপিল করবেন বলেও জানিয়েছেন আইনজীবী।
এর আগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শেষে গত ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়। ইসির ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টে রিট করেন মুন্সী।
শুনানি শেষে বুধবার (২১ জানুয়ারি) রিটটি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এখন প্রার্থিতা ফিরে পেতে এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী।
এফএইচ/এসএইচএস/এমআইএএচএস/এমএস