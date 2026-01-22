জুলাই হত্যাকাণ্ড
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুমিল্লার দাউদকান্দিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৯ মার্চ দিন ঠিক করা হয়েছে। আসামিদেরকে সুবিধাজনক সময়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে এদিন রাষ্ট্র পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।
তিনি মামলার অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও দুই মাস সময়ের আবেদন করেন। এছাড়া আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাওয়া হয়। পরে তার আবেদন মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনাল।
শুনানির দিন সকালে মোহাম্মদ আলী সুমনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। এর আগে ১৪ ডিসেম্বর এ মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে হাজিরের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
প্রসিকিউশন জানায়, ২০২৪ সালের ৪ ও ৫ আগস্ট দাউদকান্দিতে নিরস্ত্র আন্দোলনকারী মো. রিফাত হোসেন ও মো. বাবুকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া আরও অনেকে আহত হন। এসব ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান সুমনের বিরুদ্ধে। দাউদকান্দি মডেল থানায় হওয়া দুটি মামলায় চলতি বছরের ৬ অক্টোবর গ্রেফতার হন মোহাম্মদ আলী সুমন।
