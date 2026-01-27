হত্যাচেষ্টা মামলায় শাজাহান খানের ছেলে গ্রেফতার

হত্যাচেষ্টা মামলায় শাজাহান খানের ছেলে গ্রেফতার
জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর আফতাবনগরে আল আমিন নামে একজনকে হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের ছেলে আসিবুর রহমান খানকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর হাকিম মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।
প্রসিকিউশন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হারুন-অর-রশিদ গত ২০ জানুয়ারি আসিবুর রহমান খানকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত তখন আসামির উপস্থিতিতে শুনানির জন্য সোমবার দিন নির্ধারণ করেন।
নির্ধারিত দিনে মাদারীপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আসিবুর রহমান খানকে আদালতে হাজির করা হয়। তার পক্ষে আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন শুনানিতে অংশ নেন। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন গ্রেফতার দেখানোর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।
উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত তাকে মামলাটিতে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন।
মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই দুপুরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনে চলমান আন্দোলনে অংশ নেন আল আমিন। এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে আল আমিন পায়ে গুলিবিদ্ধ হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
এই ঘটনার পর ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আল আমিন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় মামলা দায়ের করেন।
পরে ২০২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আসিবুর রহমান খানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর একাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
