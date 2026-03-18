মুচকি হাসির পরই নিভে গেলো জীবন, হাসপাতালে কী ঘটেছিল শামস সুমনের সঙ্গে
হাসপাতালের করিডোরে শেষবারের মতো হেসেছিলেন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে তার নিথর দেহ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে যান অভিনেতা শামস সুমন। তার এই প্রয়াণ শোক নামিয়েছে অভিনয় তথা সংস্কৃতি অঙ্গনে।
শেষ মুহূর্তে কী ঘটেছিল সুমনের সঙ্গে। ভক্ত-অনুরাগীদের কৌতূহল মেটাতে সেই অজানা গল্পই জানালেন কাছের মানুষরা।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা যান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা শামস সুমন। মৃত্যুর আগে হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো জানিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠজন মাসুদ রানা মিঠু।
তিনি জানান, এমআরআই শেষে নিজেই হেঁটে বেরিয়ে আসেন সুমন। সবার দিকে তাকিয়ে হালকা করে মুচকি হাসেনও। কিন্তু সেই হাসির কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ জামা-কাপড় পরিবর্তনের সময় পড়ে যান তিনি। সঙ্গে থাকা কয়েকজন তাকে দ্রুত ধরে জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।
সেখানে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চিকিৎসকরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত না ফেরার দেশে পাড়ি জমান এই অভিনেতা।
বুধবার (১৮ মার্চ) বেলা ১১টায় চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সহশিল্পী, নির্মাতা ও ভক্তদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় শেষ বিদায়। পরিবারের সদস্যরা লন্ডন থেকে দেশে ফিরলে দাফন সম্পন্ন হবে।
দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন শামস সুমন। সম্প্রতি অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করে টেলিভিশন নাটকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। অসংখ্য নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি ‘রেডিও ভূমি’তে স্টেশন চিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন।
২০০৮ সালে ‘স্বপ্নপূরণ’ চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান এই গুণী অভিনেতা।
