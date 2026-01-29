৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাদি হত্যা মামলার প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাদি হত্যা মামলার প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত। এ নিয়ে মামলার অধিকতর প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ তিনবার পেছালো।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) মামলার প্রতিবেদন উপস্থাপনের কথা থাকলেও তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের ঢাকা মেট্রো (পূর্ব) অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার আবদুর কাদির ভূঁঞা তা দাখিল করতে ব্যর্থ হন। পরে সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমার নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন।
এর আগে হাদি হত্যা মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে গত ৬ জানুয়ারি অভিযোগপত্র জমা দেয় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। তবে ওই অভিযোগপত্র নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ইনকিলাব মঞ্চ। মামলার শুনানিতে বাদীপক্ষ অভিযোগপত্র পর্যালোচনার জন্য সময় চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।
পরবর্তীতে মামলার বাদী ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের ডিবির দাখিল করা অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন করলে আদালত মামলাটির তদন্তভার সিআইডির কাছে ন্যস্ত করেন।
সিআইডি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর মামলার প্রধান আসামি করিম মাসুদ ওরফে রাহুলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ফয়সাল রুবেল আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম দফায় তাকে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেই রিমান্ড শেষে বুধবার আদালত তাকে আরও তিন দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দেন।
মামলার নথি অনুযায়ী, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে শরিফ ওসমান হাদির মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়।
১৯ ডিসেম্বর হাদির মরদেহ দেশে আনা হয়। শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের পাশে শরিফ ওসমান হাদিকে দাফন করা হয়।
ঘটনায় গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। ওসমান হাদি মৃত্যুবরণ করলে যা হত্যা মামলা হিসেবে নেওয়া হয়।###
